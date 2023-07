Reliance Industries Ltd est un groupe diversifié organisé autour de 6 pôles d'activités : - raffinage de produits pétroliers (58,4% du CA) : gaz de pétrole liquéfié, propylène, naphte, essence, kérosène, etc. A fin mars 2021, le groupe dispose d'une raffinerie implantée en Inde. Le groupe développe également une activité de production de produits pétrochimiques (polyéthylène, polypropylène, chlorure polyvinylique, polyester, acide téréphtalique purifié, paraxylène, éthylène, oléfines, benzène, butadiène, acrylonitrile et soude caustique) ; - distribution de produits de grande consommation (28,3%) : distribution de produits alimentaires, de vêtements et d'accessoires, de produits électroniques grand public, etc. au travers d'un réseau de 12 711 magasins implantés en Inde ; - prestations de services numériques (5,1%) ; - exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel (0,3%) ; - prestations de services financiers (0,2%) ; - autres (7,7%) : prestations de télécommunication et de services médias, fabrication de produits textiles, etc. 61,5% du CA est réalisé en Inde.