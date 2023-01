Le bénéfice consolidé du conglomérat dirigé par Mukesh Ambani a chuté de 14,9 % à 157,92 milliards de roupies (1,95 milliard de dollars) au troisième trimestre.

Il avait réalisé 185,49 milliards de roupies un an plus tôt, lorsqu'il avait bénéficié de fortes marges de raffinage et de la demande de carburant.

Les analystes, en moyenne, avaient prévu un bénéfice de 162,58 milliards de roupies pour le dernier trimestre, selon Refinitiv IBES. (1 $ = 81,1100 roupies indiennes)