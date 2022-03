Les actions indiennes augmentent en raison de la baisse du pétrole et enregistrent leur meilleur mois depuis sept ans.

L'indice NSE Nifty 50 a grimpé de 0,27% à 17 545,9, à 0405 GMT, et le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,26% à 58 838,56. Les deux indices devaient afficher des gains mensuels de plus de 4 %.

Les prix du pétrole ont dégringolé alors que les États-Unis ont envisagé une libération massive de leurs réserves pour calmer la flambée des prix du brut. L'Inde est le troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde. [O/R]

Les actions d'Axis Bank ont augmenté de 1,7 % après que le créancier a annoncé l'acquisition, pour 1,6 milliard de dollars, de l'activité de détail locale de Citi afin de renforcer sa présence dans le secteur des cartes de crédit et du détail. L'action a abandonné quelques gains et était dernièrement en hausse de 0,9 %.