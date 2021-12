Les actions indiennes augmentent grâce à la hausse des métaux et des valeurs énergétiques

Les actions indiennes ont augmenté lundi, aidées par des gains dans les valeurs des métaux et de l'énergie, le sentiment étant également favorisé par les marchés mondiaux qui espèrent que les vaccins COVID-19 limiteront les retombées économiques de la variante Omicron.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,62% à 17.620,50 à 0356 GMT, tandis que l'indice de référence S&P BSE Sensex a augmenté de 0,54% à 59.103,72.

Les indices Nifty des métaux et de l'énergie ont été parmi les plus grands gagnants, en hausse de 1,36% et 1,4% respectivement.

Parmi les valeurs individuelles, Axis Bank et PowerGrid Corporation of India ont gagné environ 2 % et 3 %, respectivement. Tega Industries fera ses débuts sur le marché lundi.

Les actions asiatiques ont progressé, les investisseurs semblant confiants dans la capacité des marchés à faire face à tout ce qui pourrait résulter d'une série de réunions des banques centrales cette semaine, y compris la probable fin anticipée des mesures de relance aux États-Unis. (Reportage de Vishwadha Chander à Bengaluru ; édition de Subhranshu Sahu)