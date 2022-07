Les actions indiennes chutent après six jours de hausse, Reliance s'effondrant après avoir manqué son bénéfice.

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,19% à 16.687,8, à 0354 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a glissé de 0,2% à 55.958,76. La semaine dernière, les indices ont augmenté de plus de 4 % chacun, soit leurs meilleures performances depuis février 2021.

Reliance, la société la plus précieuse de l'Inde, a chuté de 3,4 %, sa plus forte baisse en pourcentage intrajournalière en plus de trois semaines, après que son bénéfice du premier trimestre ait manqué les estimations en raison d'une hausse des coûts.

Les actions de Zomato ont plongé de 11,5 % à un niveau record, la période de blocage d'un an ayant pris fin après l'introduction en bourse de la société de livraison de repas en 2021.

ICICI Bank a grimpé de 2,2 % après que son bénéfice trimestriel ait bondi et que la qualité de ses actifs se soit améliorée.

Les composantes du Nifty 50, Tata Steel, Tech Mahindra et Axis Bank, doivent publier leurs résultats plus tard dans la journée.