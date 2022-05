Les actions indiennes terminent en baisse suite à la chute de SBI

Les actions indiennes ont terminé en baisse pour une sixième session consécutive vendredi, inversant les gains précédents, les mauvais résultats du principal créancier State Bank of India ayant compensé le bond de Tata Motors.

L'indice NSE Nifty 50 a clôturé en baisse de 0,16% à 15 782,15 et le S&P BSE Sensex a baissé de 0,26% à 52 793,62, après avoir augmenté de plus de 1% plus tôt dans la session.

Les indices ont enregistré leur cinquième semaine consécutive de pertes, la plus longue série de pertes hebdomadaires depuis 2020.

Le sentiment a également été alourdi par la hausse des prix du pétrole, qui fait pression sur les déficits commerciaux et courants de l'Inde - troisième importateur et consommateur mondial de pétrole.

"Nous continuons à voir les investisseurs étrangers vendre et le rebond du marché aujourd'hui a donné à certains investisseurs l'occasion de vendre à un meilleur prix et les prix du brut ont augmenté, donc le sentiment pour l'Inde est toujours négatif", a déclaré Neeraj Dewan, directeur chez Quantum Securities.

Les investisseurs étrangers ont vendu pour 1,81 milliard de dollars d'actions indiennes cette semaine, contre des sorties de fonds de 635 millions de dollars la semaine précédente.

Il est peu probable que le marché connaisse un rebond durable à moins d'une certaine amélioration sur le front macroéconomique, comme l'inflation ou les prix du brut, a déclaré Dewan.

Les données de jeudi ont montré que l'inflation annuelle de détail en Inde a augmenté de 7,79% en avril, plus que prévu, restant au-dessus de la bande de tolérance de 6% de la banque centrale pour un quatrième mois consécutif.

Le conglomérat Reliance Industries - la société la plus précieuse de l'Inde - a clôturé en hausse de 1,1% pour mettre fin à une série de neuf jours de pertes.

Bajaj Finance et Bajaj Finserv ont été parmi les plus grands perdants du Nifty 50, avec des baisses respectives de 1,4% et 1,9%.

State Bank of India a terminé en baisse de 3,9% après avoir touché un plus bas de deux mois en raison d'un bénéfice plus faible que prévu pour le quatrième trimestre.

L'indice automobile du Nifty a progressé le plus parmi les sous-indices du Nifty, clôturant en hausse de 2,4 %. Le bond a été mené par une hausse de 8,6 % de Tata Motors Ltd après qu'elle ait annoncé une perte trimestrielle plus faible jeudi en fin de journée.