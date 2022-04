Les prix de la vente aux enchères de la 5G proposée par l'Inde sont trop élevés, selon le lobby des télécoms COAI

Le principal groupe de pression indien dans le domaine des télécommunications a demandé mardi au régulateur du pays de revoir ses recommandations pour la mise aux enchères des bandes de spectre 5G, estimant que les prix de base proposés étaient trop élevés.

L'Autorité de régulation des télécommunications de l'Inde (TRAI) a recommandé lundi une réduction de 35 à 40 % des prix de base proposés précédemment pour la mise aux enchères des différents spectres alloués aux réseaux 5G.

La Cellular Operators Association of India (COAI) a toutefois demandé une réduction de 90 %.

Le gouvernement indien se prépare à sa vente aux enchères d'ondes 5G de prochaine génération plus tard cette année, qui devrait voir la participation des trois principaux opérateurs du pays - Vodafone Idea (VODA.NS), Bharti Airtel Ltd (BRTI.NS) et Reliance Industries Ltd (RELI.NS) Jio. Tous trois sont des membres essentiels de la COAI.

Le groupe a également critiqué la recommandation du TRAI d'allouer directement le spectre aux entreprises pour la construction de réseaux privés 5G. Il a déclaré que les entreprises contribuent actuellement à 30-40% du revenu global de l'industrie des télécommunications, ajoutant que de tels réseaux privés "dissuaderont" les sociétés de télécommunications d'investir dans l'infrastructure.

Les réseaux 5G de nouvelle génération, qui peuvent fournir des débits de données au moins 20 fois plus rapides que la 4G, sont considérés comme vitaux pour les technologies émergentes comme les voitures à conduite autonome et l'intelligence artificielle. (Reportage de Munsif Vengattil à New Delhi et Rama Venkat à Bengaluru ; Montage de Anil D'Silva, Kirsten Donovan)