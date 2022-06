Reliance et Apollo seraient proches d'un rachat de Boots

Reliance Industries Limited (NSEI:RELIANCE) et Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) s'apprêtent à proposer une offre ferme pour les unités internationales de pharmacie et de drugstore de Walgreens Boots Alliance Inc, connues sous le nom de Boots Retail USA, Inc, ont déclaré des personnes bien informées. Leur offre ferme pourrait intervenir dès le 3 juin 2022, ont-elles précisé. ET a été le premier à rapporter dans son édition du 27 avril que RIL et Apollo font équipe pour Boots. Les chances de l'association Reliance-Apollo se sont améliorées ces dernières semaines, ont déclaré des personnes impliquées dans la transaction, après que Bloomberg ait rapporté le 26 mai qu'un consortium concurrent soutenu par les frères milliardaires Issa, Mohsin et Zuber Issa, qui dirigent le groupe de supermarchés Asda, et TDR Capital ont refusé la demande de Walgreens d'augmenter leur offre pour la chaîne de pharmacies Boots, l'un des détaillants les plus connus de Grande-Bretagne, et prévoyaient de se retirer de la course. Toutefois, le rapport ajoute que le groupe d'investisseurs dirigé par les frères Issa pourrait encore revenir dans la course s'il parvient à un compromis sur le prix avec la société mère américaine de Boots, Walgreens Boots Alliance. RIL-Apollo en pourparlers pour un financement La société américaine avait mis l'entreprise en vente en décembre dernier pour se concentrer sur son marché national. Elle cherche à obtenir une évaluation d'environ 7 milliards de livres sterling (8,8 milliards de dollars) pour Boots, bien que les soumissionnaires aient évalué sa valeur à environ 5 milliards de livres sterling lors de précédents tours de table non contraignants. Nous avons fait et continuerons à faire les divulgations nécessaires conformément à nos obligations en vertu de la réglementation 2015 du Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) et de nos accords avec les bourses. Le porte-parole d'Apollo Global Management a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à faire. Reliance et Apollo ont dialogué avec des banques et des institutions financières internationales pour réunir les fonds nécessaires à ce qui serait sans doute la plus grande acquisition transfrontalière à ce jour. Cependant, elle n'a pas encore bouclé le financement de l'opération.