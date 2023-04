Reliance Insurance Company Limited a publié ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré un revenu net de 44,11 millions de PKR, contre 53,01 millions de PKR un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies était de 0,7 PKR, contre 0,84 PKR il y a un an.