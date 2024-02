Reliance Worldwide Corporation Limited est une entreprise australienne qui fabrique des systèmes de distribution, de contrôle et d'optimisation de l'eau. La société propose des produits de plomberie pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Les solutions de plomberie et de chauffage de bout en bout, du compteur à la robinetterie et du sol au plafond, sont destinées aux marchés de la réparation, de la rénovation, de l'entretien, de la construction neuve et du remodelage. Les segments de l'entreprise comprennent l'Asie-Pacifique, les Amériques et la région EMEA. Le segment Amériques comprend les États-Unis d'Amérique et le Canada. Le segment Asie-Pacifique comprend l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée et la Chine. Le segment EMEA comprend le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la France et la République tchèque. La société fabrique des raccords de plomberie Push-to-Connect (PTC) et se consacre à la fabrication et à la distribution de raccords et d'accessoires PTC en plastique. La société propose également des installations de gros appareils ménagers, y compris des appareils plomberie, gaz, eau chaude et ventilation de sèche-linge.

Secteur Fournitures de construction et installation