Reliant Holdings, Inc. est, par l'intermédiaire de sa filiale Reliant Pools, Inc. une entreprise de construction de piscines sur mesure située dans la région d'Austin, au Texas. L'entreprise s'attache à aider ses clients à concevoir et à construire des piscines récréatives qui s'intègrent parfaitement à l'environnement. La société propose un certain nombre de types de piscines, dont les piscines à forme libre et les piscines géométriques. Elle propose des piscines Freeform avec une combinaison de courbes douces, de formes non traditionnelles, de roches naturelles, de dalles, de pavés de pierres et de roches naturelles, d'agrégats apparents et de béton estampé. Les piscines géométriques sont souvent conçues à partir de lignes droites et épurées. Elle propose une gamme de projets de piscines en fonction du prix et des désirs du client. La société propose également à ses clients une gamme de projets allant de la construction d'une piscine de base à des projets haut de gamme comprenant des cascades, des travaux de maçonnerie, des éclairages d'arrière-cour et des spas creusés. Ses piscines creusées sont en vinyle, en fibre de verre, en béton armé ou en béton.

Secteur Construction et ingénierie