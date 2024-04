Genève (awp) - Relief Therapeutics s'est encore enfoncé dans le rouge l'an dernier. Le groupe pharmaceutique genevois a presque doublé sa perte nette à 98,2 millions de francs suisses, contre 50,8 millions un an plus tôt, sous l'effet de correctifs de valeur et d'amortissements.

Les recettes ont elles aussi reculé, passant de 7,1 millions à 6,3 millions, peut-on lire dans le rapport annuel publié mardi. Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) est également ressorti dans le rouge à 16,2 millions, en amélioration toutefois comparé à la perte de 30,1 millions de l'année précédente.

Les correctifs de valeur se sont élevés à 96,1 millions, contre 26,4 millions fin 2022, tandis que les dépréciations et amortissements ont atteint 3,3 millions, contre 3,9 millions. Ces charges sont liées à des rendements inférieurs à ce qui était anticipé et qui ont été retardés par la récente réorganisation, note Relief. En fin d'année, le groupe annonçait externaliser ses opérations commerciales, qui impliquaient une infrastructure coûteuse, afin de se concentrer sur la recherche et le développement de ses produits.

Les liquidités disponibles se sont contractées à 14,6 millions, contre encore 19,2 millions un an plus tôt. Relief Therapeutics indique toutefois disposer d'une trésorerie suffisante pour financer ses activités en principe jusqu'en 2026, sauf imprévu. Le groupe n'est cependant pas certain de parvenir à la rentabilité à cette échéance et pourrait devoir lever du capital supplémentaire, sans certitude d'y parvenir, avertit-il.

Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue lundi, les actionnaires ont accepté une réduction de capital-actions à 1,4 million de francs suisses contre 56,2 millions auparavant. La valeur nominale des actions a à cet effet été ramenée à 10 centimes par titre, contre 4 francs suisses auparavant. Le titre était traité sous sa valeur nominale (1,30 franc cours de clôture de vendredi) ce qui limitait les possibilités d'acquisition de capital.

rr/jh