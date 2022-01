Relief: Nrx dénonce à son tour la violation des termes du contrat

Genève (awp) - L'américain Nrx Pharmaceuticals a porté plainte contre le genevois Relief Therapeutics auprès de la Cour suprême de l'Etat de New-York pour voilation des termes du contrat qui lie les deux sociétés à propos du produit aviptadil, développé contre le Covid-19. Nrx reproche également à Relief Therapeutics d'avoir déclaré que la collaboration avait été annulée et l'accuse de diffamation, selon un communiqué de Relief publié mercredi.

Le gestionnaire d'actifs thérapeutiques Relief Therapeutics réagit et rétorque que c'est Nrx et non lui-même qui a violé les termes de la collaboration, et que l'accord entre les deux parties sur l'aviptadil reste en vigueur.

Relief relève des inexactitudes dans la plaine de Nrx est estime que le calcul des dommages est sans fondement. Le genevois s'estime confiant dans la validité de ses réclamations contre Nrx et Jonathan Javitt.

Pour rappel, Relief Therapeutics est en conflit juridique avec Nrx et son directeur général Jonathan Javitt au sujet de l'accord de collaboration concernant le développement et la commercialisation de l'aviptadil.

Le 6 janvier, Relief avait annoncé que Nrx et M. Javitt avaient présenté deux requêtes devant la justice américaine, la première demandant un non-lieu pour M. Javitt et une deuxième pour contester certaines déclarations formulées dans la plainte déposée par Relief. Ce dernier répondra prochainement avec un nouveau dépôt de plainte.

Finalement, le genevois rappelle que la médiation annoncée précédemment avec Nrx, visant à résoudre à l'amiable le litige entre les parties, demeure prévue pour la fin février 2022 et que, malgré le dépôt de la nouvelle plainte, Relief a l'intention de participer à la médiation à venir.

rq/jh