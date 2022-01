Relief: Nrx offre l'aviptadil aux patients Covid-19 à court d'options aux USA

Zurich (awp) - Partenaire controversé du genevois Relief Therapeutics, le laboratoire pennsylvanien Nrx Pharmaceuticals annonce la mise à disposition aux Etats-Unis du Zyesami (aviptadil) pour les patients en défaillance respiratoire ayant épuisé l'ensemble des options thérapeutiques homologuées et ne pouvant pas participer à des études cliniques.

Le groupe explique disposer désormais grâce à son sous-traitant Nephron Pharmaceuticals d'une production suffisante pour distribuer son traitement pour l'heure encore expérimental à une échelle commerciale.

La mise à disposition s'inscrit dans le cadre de la législation sur le droit à l'essai de médicaments (Federal Right to Try), précise un communiqué diffusé mardi.

jh/fr