Relief: Nrx revendique le succès d'un programme contre la Covid-19

Zurich (awp) - Le partenaire de recherche de Relief Therapeutics, Nrx, assure avoir observé lors d'un programme complémentaire des résultats conformes à ceux déjà observés lors d'une précédente étude clinique IIb/III sur le Zyesami (aviptadil) chez des patients hospitalisés pour une pneumonie Covid-19.

L'extension du programme, requise par la Food and Drug administration (FDA) aux Etats-Unis lors de son rejet d'une première demande d'homologation en urgence en décembre dernier, a porté sur 240 patients en soins intensifs pour défaillance respiratoire, ayant épuisé toute autre option thérapeutique, rappelle le laboratoire pennsylvanien dans un communiqué mardi.

Plus de la moitié de ces patients avaient déjà été placés sous assistance respiratoire, non-invasive dans la plupart des cas.

Deux tiers des patients auxquels au moins une dose de Zyesami a été administrée en plus des soins les plus aigus étaient encore en vie au terme de 28 jours de traitement, avec une proportion plus marquée (76%) pour ceux sous canule nasale que ceux sous ventilation mécanique (54%).

Ces résultats doivent soutenir le dépôt de la nouvelle demande d'homologation en urgence déposée début juin.

jh/fr