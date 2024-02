RELIEF THERAPEUTICS Holding SA est une société biopharmaceutique basée en Suisse. L'objectif de la société est de fournir aux patients un soulagement thérapeutique dans des maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, et de se concentrer sur le développement de traitements pour les maladies respiratoires. Elle se spécialise dans les projets de stade clinique basés sur des molécules d'origine naturelle (peptides et protéines ayant un historique d'utilisation clinique et soit une activité humaine initiale avec des données d'efficacité, soit une forte justification scientifique. Son composé principal est le RLF-100 (aviptadil), un peptide intestinal vasoactif (VIP) humain synthétique avec un mode d'action multiple dans les indications respiratoires. Le RLF-100 fait l'objet de deux essais cliniques américains de phase 2b/3 contrôlés par placebo dans l'insuffisance respiratoire due au COVID-19. Son RLF-100 est également utilisé pour la sarcoïdose pulmonaire. La société est également impliquée dans le développement clinique du RLF-100 qui est en phase de planification pour d'autres indications dans les maladies pulmonaires aiguës et chroniques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale