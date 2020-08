Relief Therapeutics sur le point de publier une étude clinique sur le Covid-19

Zurich (awp) - Relief Therapeutics a demandé et obtenu une suspension provisoire de cotation à la Bourse suisse jeudi, qui doit prendre fin sur le coup de 14h45. Le laboratoire genevois prévient dans un communiqué avoir soumis pour relecture au Houston Methodist Hospital les résultats cliniques obtenus après administration de son traitement expérimental contre le Covid-19 RLF-100 (aviptadil).

La firme et son partenaire américain Neurorx soulignent qu'une précédente version de ce brouillon a filtré de manière illicite vers des milieux financiers et que seule la version disponible sur le serveur de la US National Library of Medicine fait foi.

Les recherches ont démontré que certains patients souffrant de formes critiques de la maladie avaient connu des améliorations sensibles de leur état de santé après administration du RLF-100, assure Relief. La société prévient attendre encore les résultats des recherches comparatives avec un placebo avant de jauger l'ampleur des effets de son médicament expérimental.

jh/lk