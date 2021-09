Relief: le Nexodyn AOS efficace pour traiter les ulcères de la jambe

Genève (awp) - Le laboratoire tessinois Applied Pharma Research (APR), filiale du genevois Relief Therapeutics, a fait état de résultat positifs pour son médicament Nexodyn AOS qui soutient la guérison des ulcères de la jambe, infectés ou non, difficilement traitables.

Une cinquantaine de patients, souffrant d'ulcères infectés ou non, ont été parallèlement soignés pendant six semaines avec Nexodyn AOS ou le traitement standard. Ceux ayant reçu le traitement d'APR ont bénéficié d'une guérison plus rapide et prononcée des plaies. Ils par ailleurs affiché un taux de guérison complet plus élevé que chez les personnes ayant reçu le traitement standard (32% contre 8%), a annoncé Relief jeudi dans un communiqué.

Dans l'ensemble, "l'efficacité de Nexodyn AOS n'a pas été inférieur, mais supérieur au traitement standard des plaies", a poursuivi la société genevoise.

