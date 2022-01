Relief: le partenaire NRX dépose une demande d'homologation d'urgence aux USA

Genève (awp) - Le gestionnaire genevois de brevets Relief Therapeutics a annoncé que son partenaire américain NRX Pharmaceuticals a déposé une demande d'homologation d'urgence auprès de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour son produit Zyesami (aviptadil), développé contre le Covid-19.

Cette demande concerne les patients ayant "un risque de décès immédiat en dépit de traitement avec remdesivir et d'autres thérapies" autorisées, souligne le communiqué paru mercredi.

"Nous prenons en compte le retour détaillé et les leçons tirées de nos précédentes demandes d'homologations, et nous les appliquons à cette demande plus précise déposée auprès de la FDA", souligne Jonathan Javitt, directeur général (CEO) de NRX Pharmaceuticals. "Avec plus de 1200 Américains qui meurent tous les jours, nous continuons de croire que le Zyesami est une option pour les malades du Covid les plus graves, qui n'ont pas d'alternatives et augmente leurs chances de se rétablir".

Une demande d'homologation d'urgence d'aviptadil avait déjà été refusée par la FDA ainsi qu'une désignation de percée thérapeutique.

Mi-décembre, de nouveaux résultats de sécurité favorables avaient été présentés suite à l'étude de phase 3 baptisée Activ-3b, sponsorisée par les National Institues of Health (NIH) américains.

ol/lk