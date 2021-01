Relief: un programme anti-Covid aux Etats-Unis intègre le Zyesami

Zurich (awp) - Relief Therapeutics et son partenaire de recherche étasunien Neurorx se félicitent lundi de l'intégration par l'organisation à but non lucratif Quantum Leap Healthcare de San Francisco du Zyesami (aviptadil) à son programme de recherche contre la Covid-19. Le volet d'études, baptisé "I-Spy Covid-19", se propose d'examiner une ribambelle de substances actives pour traiter des patients hospitalisés ou en soins intensifs, précise un communiqué.

Suivant un protocole similaire à des études cliniques traditionnelles, I-Spy compare de multiples médicaments avec les standards thérapeutiques en vigueur de manière à identifier les agents les plus susceptibles de réduire les complications les plus sérieuses de la maladie.

Quantum Leap Healthcare se présente comme une organisation caritative fondée en 2005 par l'Université de Californie, en collaboration avec des centre académiques de tout le pays et l'industrie pharmaceutique notamment.

jh/al