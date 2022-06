Les actions indiennes restent calmes, Reliance et les valeurs technologiques compensant les pertes du secteur automobile

Les actions indiennes sont restées stables jeudi, les pertes des valeurs automobiles ayant été compensées par les gains de Reliance Industries et de la société technologique Tata Consultancy Services, tandis que le sentiment des investisseurs mondiaux s'est dégradé en raison des inquiétudes liées à une inflation élevée et au risque de récession aux États-Unis.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,06% à 16.532,35 à 0518 GMT et le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,07% à 55.415,68.

Au cours de la séance précédente, les deux indices ont oscillé entre gains et pertes pendant la majeure partie de la journée et ont clôturé en légère baisse en raison de la chute des valeurs pharmaceutiques et technologiques.

"Nous assistons à une sorte de respiration et il y a quelques achats sélectifs", a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche chez Religare Broking.

"Au niveau mondial, les inquiétudes concernant l'inflation demeurent et jusqu'à ce qu'il y ait des développements significatifs, nous continuerons à voir un mouvement modéré sur les marchés domestiques."

Les actions asiatiques ont chuté, les investisseurs s'inquiétant de l'incertitude causée par le rythme de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, de l'impact de la guerre Russie-Ukraine et des contraintes de la chaîne d'approvisionnement aggravées par les restrictions strictes du COVID-19 en Chine.

Dans les échanges nationaux, le constructeur automobile Hero MotoCorp a chuté de 3,6 % et a été le principal perdant en pourcentage de l'indice Nifty 50. Cela a fait baisser le sous-indice automobile Nifty de 0,43 %.

Les poids lourds de l'indice, Tata Consultancy Services et Reliance Industries, ont soutenu les gains de l'indice Nifty 50 et ont augmenté de plus de 2 % chacun.

Le conglomérat Reliance a déclaré mercredi que l'unité de sa branche de vente au détail, Reliance Brands, et l'entreprise italienne Plastic Legno SPA ont signé un accord de coentreprise pour acheter une participation de 40 % dans l'activité de fabrication de jouets de Plastic Legno SPA en Inde.

Les valeurs informatiques ont mis fin à deux sessions consécutives de pertes et ont augmenté de plus de 1%.

La société de services financiers Religare Enterprises a bondi de 11,9 % après avoir déclaré que les créanciers de son unité surendettée, Religare Finvest, avaient accepté en principe d'examiner une offre de règlement unique. (Reportage de Chandini Monnappa à Bengaluru ; édition de Shailesh Kuber)