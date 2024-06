Religare Enterprises Limited est une société de services financiers pour les marchés émergents basée en Inde. La société fournit des services financiers diversifiés. Par l'intermédiaire de ses filiales, elle exerce principalement des activités de courtage de titres et de matières premières, de prêt et d'investissement, de conseil financier, de distribution de produits financiers de tiers, d'opérations de garde et de dépôt, et de services d'assurance maladie à ses clients. Ses segments comprennent les activités d'investissement et de financement, les services de soutien, les activités liées au courtage, l'e-gouvernance et l'assurance. Ses filiales comprennent Religare Capital Markets International (Mauritius) Limited, Religare Capital Markets (Europe) Limited (RCME), Religare Capital Markets (UK) Limited, Religare Capital Markets Corporate Finance Pte. Ltd, Religare Capital Markets Inc, Tobler UK Limited, Religare Capital Markets (HK) Limited, Religare Capital Markets (Singapore) Pte Limited et Kyte Management Limited, entre autres.

Secteur Assurance vie et santé