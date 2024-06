Relmada Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique qui s'intéresse aux maladies du système nerveux central (SNC), et plus particulièrement aux troubles dépressifs majeurs (TDM). La société se concentre sur le développement de l'esméthadone (d-méthadone, dextrométhadone, REL-1017), un antagoniste du récepteur N-méthyl-D-aspartate (NMDA). L'esméthadone, un isomère de la méthadone, est une nouvelle entité chimique (NEC) qui pourrait répondre à des besoins médicaux importants non satisfaits dans le traitement des maladies du système nerveux central (SNC) et d'autres troubles. Le programme principal de la société, REL-1017, est une nouvelle entité chimique et un nouveau bloqueur des récepteurs NMDA (NMDAR) qui cible préférentiellement les canaux hyperactifs tout en maintenant la neurotransmission glutamatergique physiologique. REL-1017 est en phase finale de développement en tant que traitement d'appoint du trouble dysphorique chez l'adulte. Son esméthadone est en cours de développement en tant qu'agent oral à action rapide pour le traitement de la dépression et d'autres indications potentielles.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale