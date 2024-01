Communiqué officiel de RELX PLC

Delta Air Lines célèbre sa troisième année consécutive en tant que lauréat du Platinum Award de Cirium pour l’excellence opérationnelle mondiale. Avianca Airlines s’impose comme le leader mondial de la ponctualité. Delta Air Lines arrive également en tête en Amérique du Nord, avec Iberia Express en tête en Europe, Copa en Amérique latine, ANA en Asie-Pacifique et Oman Air au Moyen-Orient et en Afrique. Safair triomphe en tant que premier transporteur low cost. L’aéroport international de Minneapolis St. Paul est le plus performant au niveau mondial en 2023.

Dans un secteur synonyme de complexité opérationnelle, Cirium, la source la plus fiable au monde en matière d’analyse de l’aviation, annonce aujourd’hui son très attendu 2023 On-Time Performance Review qui célèbre l’excellence opérationnelle. Les gagnants de cette année, provenant de tous les coins du globe, ont non seulement été à la hauteur de la situation, mais ont également établi de nouvelles références en matière de performance opérationnelle et de ponctualité.

Delta Air Lines a reçu le Cirium Platinum Award pour la troisième année consécutive, ce qui témoigne de son engagement en matière de performances opérationnelles et de réduction des perturbations pour les passagers.

En plus d’avoir remporté le Cirium Platinum Award, Delta Air Lines est également arrivée en tête du classement des compagnies aériennes les plus ponctuelles d’Amérique du Nord. La position convoitée de la compagnie aérienne mondiale la plus ponctuelle est revenue à Avianca Airlines, basée à Bogota, en Colombie. Les lauréats des autres régions sont ANA pour l’Asie-Pacifique, Oman Air pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Copa pour l’Amérique latine et Iberia Express pour l’Europe. Safair a été le premier transporteur low cost et l’aéroport international de Minneapolis St. Paul a été le plus performant au niveau mondial. Des résultats plus détaillés sont disponibles ci-dessous et seront également publiés sur www.cirium.com.

Un vol à l’heure est défini comme un vol qui arrive dans les 15 minutes suivant l’heure d’arrivée prévue à la porte d’embarquement. Pour un aéroport, il s’agit d’un départ dans les 15 minutes qui suivent l’heure prévue.

Jeremy Bowen, directeur général de Cirium, déclare : « Il est incroyable de voir Delta Air Lines remporter son troisième Platinum Award consécutif et se classer en tête de la catégorie Amérique du Nord. Les autres compagnies aériennes et aéroports lauréats ont franchi les obstacles opérationnels de cette année avec des performances exceptionnelles. Leur quête incessante d’efficacité et de ponctualité est louable à l’aube de 2024, une année pleine de promesses pour le secteur de l’aviation. »

Le programme Cirium On-Time Performance, qui en est à sa 15e année d’existence, continue de surveiller méticuleusement le rendement opérationnel des transporteurs aériens à l’échelle mondiale. Nos données exhaustives et impartiales, dérivées de plus de 600 sources d’information en temps réel, sont essentielles pour les parties prenantes de l’industrie. Nos données englobent des compagnies aériennes, aéroports, systèmes de distribution mondiaux, autorités de l’aviation civile et plus encore, ce qui garantit une perspective complète et neutre.

Cirium continue de montrer la voie, dans le monde entier, en matière de suivi des performances de ponctualité de l’aviation en ce début d’année, tandis que l’industrie s’adapte aux normes post-pandémie. Les données et les analyses de l’entreprise sont conçues pour fournir aux parties prenantes du secteur une perspective neutre et tierce, basée sur le bassin d’informations le plus large et le plus approfondi qui soit, formé et élaboré à partir de plus de 600 sources d’informations de vol en temps réel.

Ces sources incluent les compagnies aériennes mêmes, les aéroports, systèmes de distribution mondiaux, données de position, autorités d’aviation civile, fournisseurs de services de navigation aérienne, partenariats de données exclusives et Internet. Les données de Cirium sur la ponctualité des vols sont soutenues par un conseil consultatif totalement indépendant, composé d’experts de l’industrie ayant une vision impartiale du secteur de l’aviation. La surveillance du conseil garantit l’exactitude et la bonne représentation de toutes les informations présentées par l’entreprise.

Les résultats pour 2023 des 5 compagnies les plus performantes dans toutes les catégories sont les suivants :

Les leaders mondiaux du transport aérien sont :

Compagnie aérienne Classement à l’heure Arrivée à l’heure Nombre total de vols Avianca Airlines (AV) 1 85,73 % 213039 Azul Airlines (AD) 2 85,51 % 310972 Qatar Airways (QR) 3 85,11 % 183090 Delta Air Lines (DL) 4 84,72 % 1635486 Iberia (IB) 5 84,38 % 170750

Les aéroports mondiaux les plus performants en 2023 étaient les suivants :

Aéroport Classement à l’heure Départ à l’heure Nombre total de vols Aéroport international de Minneapolis-St. Paul (MSP) 1 84,44 % 289817 Aéroport international Rajiv Gandhi (HYD) 2 84,42 % 168426 Aéroport international de Kempegowda (BLR) 3 84,08 % 237461 Aéroport international El Dorado (BOG) 4 84,01 % 292486 Aéroport international de Salt Lake City (SLC) 5 83,99 % 226705

En Amérique du Nord, les meilleures compagnies aériennes étaient :

Compagnie aérienne Classement à l’heure Arrivée à l’heure Nombre total de vols Delta Air Lines (DL) 1 84,72 % 1635486 Alaska Airlines (AS) 2 82,25 % 404925 American Airlines (AA) 3 80,61 % 1998844 United Airlines (UA) 4 80,04 % 1513432 Southwest Airlines (WN) 5 76,26 % 1459926

En Europe, les meilleures compagnies aériennes étaient :

Compagnie aérienne Classement à l’heure Arrivée à l’heure Nombre total de vols Iberia Express (I2) 1 84,58 % 40985 Iberia (IB) 2 84,38 % 170750 Austrian Airlines (OS) 3 82,99 % 113587 LOT Polish Airlines (LO) 4 82,83 % 96112 Norwegian Air Shuttle (DY) 5 82,75 % 82791

En Amérique latine, les meilleures compagnies aériennes étaient :

Compagnie aérienne Classement à l’heure Arrivée à l’heure Nombre total de vols Copa Airlines (CM) 1 89,46 % 115657 Avianca Airlines (AV) 2 85,73 % 213039 Azul Airlines (AD) 3 85,51 % 310972 LATAM Airlines (LA) 4 84,00 % 508721 Caribbean Airlines (BW) 5 81,73 % 26644

En Asie-Pacifique, les meilleures compagnies aériennes étaient :

Compagnie aérienne Classement à l’heure Arrivée à l’heure Nombre total de vols All Nippon Airways (NH) 1 82,75 % 302279 Japan Airlines (JL) 2 82,58 % 308302 Thai AirAsia (FD) 3 82,52 % 113871 IndiGo (6E) 4 82,12 % 678446 Air New Zealand (NZ) 5 79,68 % 175876

Au Moyen-Orient et en Afrique, les meilleures compagnies aériennes étaient :

Compagnie aérienne Classement à l’heure Arrivée à l’heure Nombre total de vols Oman Air (WY) 1 92,53 % 45908 Safair (FA) 2 92,36 % 55444 Royal Air Jordanian (RJ) 3 87,51 % 32706 Qatar Airways (QR) 4 85,11 % 183090 Etihad Airways (EY) 5 82,90 % 65376

Les meilleurs transporteurs low cost étaient :

Compagnie aérienne Classement à l’heure Arrivée à l’heure Nombre total de vols Safair (FA) 1 92,36 % 55444 Azul Airlines (AD) 2 85,51 % 310972 Hong Kong Express (UO) 3 85,23 % 23761 Jetstar Japan (GK) 4 84,60 % 33932 Iberia Express (I2) 5 83,58 % 40985

À propos de Cirium

Cirium est la source d’analyses aéronautiques la plus fiable au monde. Grâce à des données et à des analyses puissantes, ainsi qu’à ses décennies d’expérience dans le secteur, Cirium permet aux compagnies aériennes, aux aéroports, aux agences de voyage, aux constructeurs aéronautiques et aux institutions financières, entre autres, de prendre des décisions intelligentes et éclairées pour optimiser leurs opérations, augmenter leurs revenus et améliorer l’expérience client.

Cirium fait partie du groupe RELX, un fournisseur mondial d’outils d’analyse et d’outils décisionnels basés sur l’information destinés aux professionnels et aux entreprises. Les actions de RELX PLC sont négociées aux bourses de Londres, d’Amsterdam et de New York sous les symboles suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX.

Pour de plus amples informations, veuillez suivre les mises à jour de Cirium sur LinkedIn ou consulter le site www.cirium.com.

