Cirium lance le premier outil d'itinéraire de vol basé sur le suivi des vols par satellite

Cirium, le chef de file de l'analyse du secteur de l'aviation, lance le premier outil d'itinéraire de vol de l'industrie aéronautique qui identifie les vols réels par type d'avion.

L’outil utilise des analyses appliquées pour calculer les itinéraires empruntés par les compagnies aériennes sur la base d’un suivi des vols par satellite et les combine à des données avancées sur la flotte.

Le nouvel outil haut de gamme Routes est intégré au module Ascend Profiles, un outil d'analyse visuelle descriptive qui permet aux entreprises d’obtenir rapidement des informations relatives aux avions par compagnie aérienne ou par loueur.

Les entreprises telles que les loueurs d'avions, les banques ou les constructeurs aéronautiques peuvent consulter les appareils et les itinéraires de vols de 1 700 compagnies aériennes et prendre en compte les opportunités de croissance et les risques dans leur prise de décision.

En exploitant les données de suivi des vols par satellite, l'outil identifie les types d’avion utilisés et les routes réellement empruntés par les compagnies aériennes, fournissant ainsi une image très précise du vol.

Kevin Hightower, vice-président Produits chez Cirium, déclare : « L'outil Airline Routes est le premier du genre à combiner les données avancées de suivi des vols par satellite et les données complètes de la flotte, ce qui permet aux entreprises d’entreprendre un examen minutieux, rapide et précis du portefeuille d’une compagnie aérienne. »

« Comprendre quels types d’avion sont utilisés et quelles routes sont réellement empruntés par les compagnies aériennes est essentiel pour identifier la demande d'avions et si les compagnies aériennes développent ou réduisent leur réseau. »

Le marché de l'Inde se trouve actuellement au centre de l’attention, car le transport aérien contribue à stimuler la croissance économique dans la région. Le transporteur low-cost IndiGo a récemment annoncé vouloir développer son réseau international et consolider davantage ses activités nationales.

Selon Ascend Profiles, IndiGo dispose d'une flotte de 306 avions, dont 270 en service et 35 au sol, ainsi que d’une commande de plus de 501 avions. 36 % de la flotte totale est destinée à la location opérationnelle.

L'outil Routes indique les itinéraires allers-retours internationaux effectués par les avions d’IndiGo au mois de janvier dernier, ce qui n'était pas le cas en janvier 2022. À titre d’exemple, 172 vols opérés avec des avions de type Airbus A320 empruntant la nouvelle route entre l'aéroport international Indira-Gandhi à Delhi et l'aéroport international Tribhuvan à Katmandou ont été suivis.

Le nouvel outil affiche également les itinéraires allers-retours pour lesquels IndiGo a accéléré son trafic aérien. L’itinéraire Singapour-Bangalore a connu la plus forte croissance avec 62 vols A320 effectués au mois de janvier dernier contre un seul vol A321 effectué en janvier 2022.

IndiGo a également considérablement augmenté son trafic aérien cette année sur la liaison Dubaï-Ahmedabad en effectuant cinq fois plus de vols en janvier 2023 par rapport à janvier 2022.

L'outil Airline Routes, intégré au module Ascend Profiles, qui permet d’obtenir des informations relatives aux avions par compagnie aérienne ou par loueur et qui fournit des renseignements rapides et précis sur les vols des 12 derniers mois opérés par une compagnie aérienne ainsi que sur les routes aériennes empruntées, peut être visualisé par vols, sièges et ASK. L'outil est disponible sous forme d'application web sur ordinateur, tablette et mobile. Complément d'informations.

