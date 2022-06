Cirium va devenir la norme pour les rapports sur les émissions de CO2 des compagnies aériennes

Cirium, la société d'analyse aéronautique, a mis au point une méthodologie ulra-moderne pouvant fournir une image standard et précise des émissions de CO 2 et des calculs de consommation de carburant par vol et par siège d'avion.

Jeremy Bowen, CEO de Cirium a déclaré : « Le niveau de précision et d'exactitude des calculs d'émissions de CO 2 de Cirium est bien supérieur aux estimations généralement disponibles aujourd'hui ».

Les deux compagnies aériennes American Airlines et Virgin Atlantic ont toutes deux recommandé Cirium de manière indépendante en raison de sa vision de très haute qualité et la précision de ses estimations de consommation de carburant à travers leur propre analyse en profondeur.

Holly Boyd-Boland, vice-président du développement d’entreprise chez Virgin Atlantic a déclaré : « Virgin Atlantic exploite l'une des flottes les plus jeunes et les moins gourmandes en carburant de tout l'Atlantique. La précision des mesures, du suivi et des prévisions des émissions de CO 2 est essentielle pour nous permettre de mieux comprendre notre impact sur l'environnement, alors que nous visons et poursuivons le développement de notre programme "Net Zero 2050". Il s'agit également d'un outil qui permet à nos clients de suivre et de choisir les compagnies aériennes ayant la plus faible empreinte carbone. Cirium ouvre la voie dans ce domaine, en établissant des données et des capacités de prévision d’une précision jamais vue auparavant et vérifiées par rapport à nos propres données historiques de consommation de carburant et d'émissions ».

Jill Blickstein, responsable de l’ESG chez American Airlines a déclaré : « Pour réduire nos émissions et atteindre l'objectif "Net Zero" d'ici 2050, nous prenons des mesures pour gérer une exploitation moins gourmande en carburant utilisant des avions moins gourmands en carburant avec une teneur en carbone de plus en plus faible. Nous prenons nos responsabilités en devenant la première compagnie aérienne au monde qui se fixe un objectif pour 2035, validé par l'initiative Science Based Targets. La réduction des émissions de l'aviation nécessitera des partenariats entre les compagnies aériennes, nos fournisseurs et nos clients, qu’il sera important de former sur la base de données et de calculs d'émissions fiables. Cirium fait preuve d’une profonde expertise aéronautique sur ce sujet important, et leur approche tient compte des nombreuses variables d'un avion et de son fonctionnement ».

Cirium a fusionné de nombreux éléments de données, y compris, mais sans s'y limiter, les spécifications des avions et des moteurs, les horaires des compagnies aériennes et les vols réels, afin d’assurer une vue globale de l'empreinte réelle des émissions. Les clients de Cirium peuvent ainsi visualiser les émissions par opérateur, par type d'avion ou par région géographique, sur une base historique ou prédictive, permettant ainsi de répondre à de nombreux cas d'utilisation.

« Notre mission est de fixer la norme en matière de données précises sur la consommation de carburant et les émissions de carbone afin de permettre à l’industrie aéronautique d'atteindre ses objectifs de durabilité. Pour que l'industrie atteigne ses objectifs de réduction de moitié des émissions de CO 2 d'ici 2050 par rapport à 2005, il faut une méthodologie claire », a déclaré M. Bowen. « Nous sommes très heureux que notre modèle soit corroboré par les principaux transporteurs du monde entier ».

Les données relatives aux émissions peuvent également être fusionnées avec les informations sur les réservations des passagers afin de fournir aux entreprises leur empreinte carbone. Cela permet aux entreprises d'avoir une idée plus précise de leurs émissions et de de se donner les moyens de les réduire, et permet aux voyageurs de comprendre leur propre empreinte carbone par rapport aux vols qu'ils choisissent.

Les données incomparables de Cirium sur les émissions sont utilisées par les principaux services de voyages d'affaires, notamment des organisations comme Zurich Insurance, une compagnie d'assurance mondiale. Zurich utilise les calculs de Cirium pour mesurer les émissions de ses voyages d'affaires, explorer les possibilités de réduction des émissions et permettre à ses employés de prendre de meilleures décisions en matière de voyages.

Kara Brayton, vice-président adjoint, directeur de la gestion des voyages d’affaires chez Zurich a déclaré : « Collaborer avec Cirium dans le cadre d'une preuve de concept s’est révélé une expérience passionnante, en utilisant des données pour fournir à Zurich des informations servant à mieux informer nos employés sur l'impact carbone de leurs décisions lors de la réservation de billets d'avion ».

« Les voyages entrant dans une catégorie d'émissions aussi importante, ces modalités de relations sont essentielles pour diriger des programmes de voyages d'affaires durables à l'avenir. Je suis reconnaissant à Cirium d’avoir la volonté de s'engager et d'explorer avec nous une solution personnalisée ».

Les calculs d'émissions de CO 2 de Cirium sont disponibles dans les volets Produits existants et Nouveaux produits de son portefeuille, afin de répondre à l'évolution des besoins du marché.

À propos de Cirium

Cirium rassemble des données et des analyses puissantes pour faire changer le monde. Elle fournit des informations acquises sur des décennies d'expérience dans le secteur, qui permettent aux agences de voyage, aux constructeurs aéronautiques, aux aéroports, aux compagnies aériennes et aux institutions financières, entre autres, de prendre des décisions logiques et réfléchies qui façonnent l'avenir du voyage, augmentent les revenus et améliorent l'expérience client. Cirium fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information destinés aux professionnels et aux entreprises. Les actions de RELX PLC sont négociées aux bourses de Londres, d'Amsterdam et de New York sous les symboles suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX.

