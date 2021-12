Delta Air Lines a été désignée comme la compagnie aérienne la plus performante au monde en 2021 et All Nippon Airways, comme la compagnie la plus ponctuelle au niveau mondial

Cirium, la société d'analyse aéronautique, a publié aujourd'hui son rapport 2021 sur les performances en ponctualité, qui équivaut à la norme mondiale en matière de performance opérationnelle des compagnies aériennes et des aéroports. Cirium a décerné à Delta Air Lines le Prix Platine, reconnaissant le transporteur basé à Atlanta comme la compagnie aérienne la plus performante de l'année en excellence opérationnelle.

Ce nouveau prix annuel est décerné à une compagnie aérienne dont les performances sont exceptionnelles, en tenant compte de la complexité de ses opérations, du volume de ses vols, de la diversité de son réseau et d'autres facteurs opérationnels clés. Le Prix Platine est basé sur un algorithme exclusif qui prend en compte une série de paramètres et fournit un résultat permettant de comparer les compagnies aériennes sur une base individuelle, dans la mesure du possible, afin de garantir l'équité, la précision et l'intégrité.

« Ce fut une autre année difficile pour l'industrie aéronautique, cependant 2021 a sans aucun doute été meilleure que 2020, et a marqué le début de la reprise », a déclaré Jeremy Bowen, CEO de Cirium. « Delta Air Lines s'est distinguée cette année si l'on tient compte de la taille du transporteur, de son réseau et des minutes de retard des passagers, ainsi que du nombre de vols effectués. Il s'agit d'un effort et d'une réussite exceptionnels durant une période difficile. All Nippon Airlines (ANA) est reconnue comme la compagnie aérienne la plus ponctuelle au monde. Nous félicitons Delta, ANA et les lauréats régionaux ».

Le rapport 2021 de Cirium sur les performances en ponctualité illustre le second semestre de l'année, lorsque les volumes de vols se sont rétablis. Les compagnies aériennes du monde entier ont effectué près de 25 millions de vols, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2020, mais toujours une baisse de 36 % par rapport à 2019.

Le rapport examine les compagnies aériennes et les aéroports les plus performants au niveau mondial et dans des catégories spécifiques.

Compagnies aériennes mondiales

All Nippon Airways (ANA) est désignée comme la compagnie aérienne la plus ponctuelle dans la catégorie mondiale avec une des vols ponctuels à 95 %. Ce transporteur est suivi de près par Japan Airlines (JAL) avec 94,1 %, ce qui démontre le degré élevé de l'aviation japonaise en matière de ponctualité. On trouve en troisième position, Aeroflot (91 %), suivie de LATAM (88,7 %) et Delta Air Lines (87,8 %).

Région Amérique du Nord

Delta Air Lines remporte le prix de la compagnie aérienne d'Amérique du Nord la plus ponctuelle avec des vols ponctuels à 87,7 %. Le transporteur devance Alaska Airlines (81,7 %) et American Airlines (80,5 %).

Région Europe

Les transporteurs espagnols d'IAG - Vueling (92,1 %), Iberia Express (91,8 %) et Iberia (90,3 %) - ont occupé trois des cinq premières places dans la catégorie européenne. La compagnie Vueling s'est particulièrement développée à l'international en 2021, avec 65 % de sa capacité lors du troisième trimestre dédiée aux vols internationaux.

Région Asie-Pacifique

En région Asie-Pacifique, les plus grandes compagnies aériennes japonaises ANA et JAL arrivent en tête. Les compagnies aériennes ayant un programme de vols composé majoritairement de vols internationaux, se trouvent pratiquement en état d'hibernation en Asie. Les transporteurs possédant un marché intérieur important s'en sont mieux sortis. Le Top 10 de cette année en région Asie-Pacifique est dominé par des compagnies aériennes ayant une activité de vols intérieurs importante.

Région Amérique latine

Copa Airlines, une compagnie aérienne qui était proche de la fermeture complète au début de la pandémie, est en train de vivre une reprise spectaculaire et opère l'expansion de ses horaires de vols à un niveau de ponctualité très élevé. Le transporteur a remporté la catégorie Amérique latine avec des vols ponctuels à 90,3 %, suivi par Aerolineas Argentinas (89,2 %) et Azul (88,9 %).

Région Moyen-Orient et Afrique

Safir, le transporteur sud-africain low-cost, surpasse la catégorie Moyen-Orient et Afrique, avec des vols ponctuels à 96,4 %. La compagnie aérienne ne figurait pas dans le rapport 2019 sur les performances en ponctualité, mais elle a élargi ses services internationaux à l'île Maurice, destination de vacances pour les Sud-Africains, avec des opérations ciblées. Royal Jordanian (89 %) et Emirates (86,7 %) viennent parfaire les performances de la région.

Transporteurs low-cost

Solaseed Air, également un opérateur de vols intérieurs japonais et filiale d'ANA, arrive en tête de la catégorie des transporteurs low cost avec une ponctualité de ses vols à 97,9 % en 2021. La compagnie aérienne exploite un réseau de 14 lignes ayant des opérations très souples.

Premiers aéroports mondiaux

Le rapport identifie également les premiers aéroports mondiaux en matière de ponctualité et c'est l'aéroport international de Tokyo-Haneda qui se classe comme l'aéroport le plus ponctuel au niveau mondial. En 2021, 95,6 % des vols de l'aéroport ont décollé à l'heure.

Le rapport de Cirium sur les performances en ponctualité des compagnies aériennes et des aéroports est la plus ancienne analyse de ce type dans l'industrie aéronautique, puisqu'elle remonte à 13 ans. Cirium a repris ses rapports en juin 2021, avec la reprise des volumes de vols, avec des mises à jour mensuelles régulières permettant d'évaluer les performances en ponctualité de l'industrie en matière de transport des passagers du point A au point B. L'analyse des performances en ponctualité de Cirium est basée sur des données de vol provenant de plus de 600 sources d'informations en temps réel. Pour qu'une compagnie aérienne soit ponctuelle, ses vols doivent arriver à la porte de l'aéroport dans les 15 minutes suivant l'horaire d'arrivée prévu.

Cliquez ici pour télécharger gratuitement le rapport 2021 des performances en ponctualité.

À propos de Cirium

Cirium rassemble des données et des analyses puissantes pour faire bouger le monde. Elle fournit des informations, provenant de décennies d'expérience dans l'industrie, qui permettent aux agences de voyage, aux fabricants d'avions, aux aéroports, aux compagnies aériennes et aux institutions financières, parmi d'autres, de prendre des décisions logiques et éclairées qui façonnent l'avenir du voyage, en générant davantage de revenus et en améliorant les expériences clients. Cirium fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information destinés aux professionnels et aux entreprises. Les actions de RELX PLC sont négociées à la bourse de Londres, d'Amsterdam et de New York sous les symboles suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX.

Pour de plus amples informations, veuillez suivre les mises à jour de Cirium sur LinkedIn ou Twitter ou visiter le site suivant : www.cirium.com.

