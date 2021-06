RELX : Selon une enquête du Cabinet Cirium, les voyageurs américains sont confiants pour reprendre la voie des airs et les voyages d'affaires sont prêts à faire leur retour à l'automne.

Les Américains sont confiants de pouvoir reprendre l'avion, 78 % des passagers ayant l'intention de voyager pour leurs loisirs, selon les résultats d'une nouvelle enquête de Cirium, le cabinet d'analyse de l'aviation. Parmi les passagers qui voyagent pour affaires, 67 % indiquent que leur employeur les autorisera à voyager au cours des trois ou six prochains mois. Environ 40 % des répondants qui ont l'intention de retourner dans les airs prévoient de prendre l'avion cet été. Toutefois, seule une petite minorité a prévu de prendre l'avion pour les grandes fêtes nationales, comme le week-end du 4 juillet (16 %) et le week-end de la Fête du Travail (17 %).

Le Cabinet a interrogé 2 140 adultes à travers tous les États-Unis entre le 11 et le 17 mai 2021, dans le cadre d'un échantillon représentatif au niveau national. La marge d'erreur dans les données rapportées n'a pas dépassé +/- 3 % avec un niveau de confiance de 95 %.

Une forte majorité de passagers américains (90 %) ont l'intention à l'avenir de prendre l'avion à un certain moment, et 64 % prévoient de le faire au cours des 12 prochains mois.

Plus des trois quarts (78 %) des répondants ayant l'intention de voyager cette année pensent se limiter à des vols intérieurs. Seuls 22 % prévoient un vol international en 2021. L'enquête révèle également que plus d'un quart des répondants ont déclaré avoir pris l'avion depuis le début de la pandémie. Environ 60 % des répondants ont indiqué que la pandémie n'aura aucune incidence sur leurs projets de voyage à long terme.

« L'enquête du Cabinet Cirium auprès des passagers montre que les Américains ont confiance de pouvoir reprendre l'avion, la majorité d'entre eux prenant déjà l'avion pour des vols intérieurs, principalement pour rendre visite à leur famille. Les résultats indiquent que la difficulté à laquelle sont confrontées les compagnies aériennes américaines n'est pas due à la faible demande de voyages, mais aux mesures sanitaires et de sécurité mises en place à l'aéroport et durant le vol », a déclaré Jeremy Bowen, CEO du Cabinet Cirium.

« Les voyages d'affaires aux États-Unis pourraient connaître quelques signes de reprise à l'automne 2021, car les entreprises prévoient de lever les restrictions sur les déplacements ».

Alors que les compagnies aériennes américaines vont augmenter le nombre de vols intérieurs pour l'été 2021 et que les Américains manifestent leur intérêt pour reprendre l'avion, les passagers ont exprimé certaines inquiétudes en matière de santé et de sécurité, qui ont une incidence sur leurs décisions de voyage.

Les répondants soutiennent fortement l'adoption de passeports sanitaires pour les futurs voyages en avion ; 59 % d'entre eux sont favorables au fait de devoir être munis de ce passeport pour prendre l'avion, alors que 20 % ne sont pas d'accord avec cette idée. Lorsqu'on leur a demandé quelles mesures des compagnies aériennes les motiveraient davantage à prendre l'avion, la plupart des répondants ont cité deux mesures principales, à savoir le port obligatoire d'un masque (61 %) et l'amélioration des processus de nettoyage (61 %).

La plupart des répondants (78 %) considèrent le tourisme de loisirs comme étant le principal motif de voyage, mais l'enquête révèle un optimisme général pour la reprise des voyages d'affaires à l'automne.

Parmi les répondants qui ont déclaré voyager pour des raisons professionnelles, seules 34 % sont actuellement autorisés à voyager par leur employeur, avec une augmentation prévue à 67 % au cours des trois ou six prochains mois.

L'augmentation du télétravail semble avoir eu peu d'effet sur les intentions de voyages professionnels, puisque la moitié des répondants américains affirment qu'il ne constatent pas de changement et près d'un quart (24 %) disent qu'ils sont plus susceptibles de voyager pour des raisons professionnelles.

Plus de la moitié des répondants ont déclaré pouvoir travailler à distance et 40 % d'entre eux affirment que la pandémie a multiplié les possibilités de combiner vacances et travail.

Les données complètes avec les résultats par groupe d'âge, par région des États-Unis et par genre sont disponibles sur demande. Des données similaires sont disponibles pour le Royaume-Uni. L'enquête sur l'opinion des passagers a été réalisée par la société indépendante de connaissance du marché, AudienceNet, pour le compte du Cabinet Cirium.

