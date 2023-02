RELX renforce ses analyses de brevets grâce à un accord d'IA - source

Aistemos, qui opère sous la marque Cipher, utilise des algorithmes propriétaires pour faire correspondre les brevets aux technologies.

RELX ajoutera Cipher à sa solution phare d'analyse de la propriété intellectuelle, LexisNexis PatentSight, a déclaré la source, donnant aux clients un meilleur aperçu de l'innovation mondiale et des valeurs stratégiques de leurs brevets.

Le fournisseur d'informations RELX utilise de plus en plus l'apprentissage automatique et l'analyse dans ses divisions juridiques, scientifiques et de risque pour aider ses clients à prendre des décisions.

Il consacre généralement environ 500 millions de livres par an à des acquisitions ciblées, en mettant l'accent sur les nouvelles technologies.

(1 $ = 0,8321 livre)