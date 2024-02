(Alliance News) - Les prix des actions à Londres sont appelés à ouvrir en hausse ce jeudi, ignorant une mauvaise lecture de l'économie britannique et s'accrochant à l'optimisme des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre suite à la lecture de l'inflation plus faible que prévu de mercredi.

La lecture de l'économie britannique plus faible que prévu met également l'accent sur la BoE, et ce que le chiffre signifie pour les perspectives de taux d'intérêt.

"Le Royaume-Uni est officiellement sorti de la récession en 2023, avec une croissance économique en décembre plus faible que ce à quoi les économistes s'attendaient, ce qui a conduit à un deuxième trimestre de croissance négative. Avec une inflation plus faible que prévu cette semaine, la nouvelle que le Royaume-Uni est en récession entraînera une pression croissante pour que la Banque d'Angleterre réduise les taux d'intérêt", a commenté Nicholas Hyett, analyste au Wealth Club.

"Mais si la récession est clairement une mauvaise nouvelle pour l'économie britannique, il convient de garder à l'esprit qu'il s'agit d'une récession très légère et qu'elle pourrait même être complètement supprimée. Il reste à voir si la récession d'aujourd'hui se transformera en quelque chose dont on se souviendra en dehors des pages d'un manuel d'histoire économique".

Au Royaume-Uni, Relx a annoncé une hausse de ses bénéfices, tandis que la société minière BHP a mis en garde contre les coûts non monétaires dans ses résultats semestriels.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 0,6 % à 7 615,20

----------

Hang Seng : en hausse de 0,5 % à 15 961,31

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,2% à 38 157,94

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,8% à 7 605,70

----------

DJIA : clôture en hausse de 151,52 points, 0,4%, à 38 424,27

S&P 500 : clôture en hausse de 1,0% à 5 000,62

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,3% à 15 859,15

----------

EUR : en hausse à 1,0736 USD (1,0720 USD)

GBP : hausse à 1,2548 USD (1,2542 USD)

USD : baisse à 150,19 JPY (150,62 JPY)

OR : hausse à 1 993,24 USD l'once (1 988,99 USD)

(Brent) : en baisse à 81,32 USD le baril (82,63 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de jeudi sont à venir :

11:00 GMT Irlande IPC

13:30 GMT Ventes au détail aux Etats-Unis

13:30 GMT Prix des importations et des exportations américaines

13:30 GMT Demande initiale d'emploi aux Etats-Unis

14:15 GMT Production industrielle américaine

----------

L'économie britannique a subi un déclin plus important que prévu au cours du dernier trimestre de l'année dernière, entrant dans une récession technique, selon les chiffres de l'Office for National Statistics. Le produit intérieur brut britannique a chuté de 0,3 % au cours des trois mois allant jusqu'à décembre par rapport au trimestre précédent, ce qui est inférieur à la baisse de 0,1 % attendue, selon le consensus cité par FXStreet. L'économie britannique a reculé de 0,1 % en glissement trimestriel au troisième trimestre de 2023. Cela signifie que le Royaume-Uni est entré dans une récession technique, qui est généralement définie comme deux baisses trimestrielles successives du produit intérieur brut. "Bien que l'économie ait diminué pendant deux trimestres consécutifs, en 2023, on estime que le PIB a augmenté de 0,1 % par rapport au troisième trimestre de l'année précédente.

de 0,1 % par rapport à 2022", a ajouté l'ONS. L'ONS a annoncé des données mensuelles pour décembre, ainsi que des révisions à la baisse des chiffres de novembre et d'octobre. En décembre, le PIB a baissé de 0,1 %, un résultat meilleur que prévu par rapport à la baisse de 0,2 % qui avait été prédite, selon FXStreet. Cependant, les dégâts proviennent également des révisions des données mensuelles précédentes. L'économie britannique a connu une croissance de 0,2 % en novembre, révisée à la baisse par rapport à la hausse de 0,3 % initialement annoncée. Le PIB a chuté de 0,5 % en octobre, un résultat inférieur au déclin de 0,3 % annoncé précédemment.

----------

Les électeurs britanniques se rendront aux urnes pour deux élections partielles qui pourraient donner une indication de l'ampleur des défis auxquels sont confrontés les principaux partis politiques avant la compétition nationale qui aura lieu plus tard dans l'année. Le Premier ministre Rishi Sunak est prêt à affronter les épreuves de Wellingborough et de Kingswood, où les travaillistes espèrent renverser les majorités conservatrices de plusieurs dizaines de milliers d'électeurs. Cette semaine, les gros titres ont été dominés par une autre élection partielle, celle de Rochdale, où le candidat travailliste s'est vu retirer le soutien de son parti à la suite de propos qu'il a tenus sur Israël et le peuple juif. Mais les résultats de jeudi seront également importants, car une défaite des conservateurs dans l'une ou l'autre circonscription signifierait que le gouvernement a perdu plus d'élections partielles en une seule législature que n'importe quel autre gouvernement depuis les années 1960. Les deux scrutins sont considérés comme des courses à deux chevaux entre les travaillistes et les conservateurs, bien que les conservateurs soient également menacés par le renforcement du soutien à Reform UK, qui cible les électeurs mécontents de la droite. Les circonstances entourant les élections partielles pourraient également s'avérer difficiles pour le parti au pouvoir. Le vote à Kingswood a été déclenché par la démission de Chris Skidmore en tant que député, en signe de protestation contre la législation gouvernementale visant à stimuler le forage pétrolier et gazier en mer du Nord. L'élection partielle de Wellingborough intervient après que l'ancien député conservateur Peter Bone a été suspendu de ses fonctions aux Communes pour une durée de six semaines, une enquête ayant révélé qu'il avait soumis un membre de son personnel à des brimades et à des comportements sexuels répréhensibles.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Citigroup relève Kingfisher à 'buy' (neutre) - objectif de prix 258 (210) pence

----------

RBC relève IntegraFin à "surperformer" (sector perform) - objectif de cours 330 (280) pence

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

----------

Relx a annoncé une croissance de ses bénéfices pour 2023 et a prévu de reverser 1,00 milliard de livres sterling à ses actionnaires par le biais de rachats cette année. La société d'analyse et d'information professionnelle basée à Londres a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 7,1 % en 2023, passant de 8,55 milliards de livres sterling à 9,16 milliards de livres sterling. Son bénéfice avant impôt a augmenté de 8,6 %, passant de 2,11 milliards de livres sterling à 2,30 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôts ajusté a augmenté de 9,1 % pour atteindre 2,72 milliards de livres sterling. Ce chiffre exclut des éléments tels que l'amortissement des actifs incorporels acquis et d'autres coûts liés aux acquisitions et aux cessions. Relx a augmenté son dividende final de 7,5 %, passant de 38,9 pence à 41,8 pence. Son dividende total s'est élevé à 58,8 pence, soit une augmentation de 7,7 % par rapport à 54,6 pence. En outre, elle prévoit de déployer 1,00 milliard de livres sterling pour des rachats d'actions en 2024, dont 150 millions de livres sterling ont déjà été effectués. "Nous continuons à observer une dynamique positive dans l'ensemble du groupe et nous prévoyons une nouvelle année de forte croissance sous-jacente du chiffre d'affaires et du bénéfice d'exploitation ajusté, ainsi qu'une forte croissance du bénéfice par action ajusté à taux de change constant", a déclaré Relx.

----------

Centrica, propriétaire de British Gas, a augmenté son dividende mais a annoncé des résultats mitigés pour 2023. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 26,46 milliards de livres sterling, soit une hausse de 11 % par rapport aux 23,74 milliards de livres sterling. Il a enregistré un bénéfice avant impôt de 6,47 milliards de livres sterling, contre une perte de 383 millions de livres sterling. Si l'on exclut les éléments exceptionnels et certaines réévaluations, le chiffre d'affaires s'est élevé à 33,37 milliards de livres sterling, soit une baisse de 0,8 % par rapport aux 33,64 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt selon cette mesure a chuté de 14 %, passant de 3,17 milliards de livres sterling à 2,71 milliards de livres sterling. L'entreprise fournit des chiffres ajustés en fonction de la réévaluation, car ces éléments sont considérés comme "faussant les performances commerciales sous-jacentes du groupe". Le directeur général, Chris O'Shea, a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer que cette solide performance opérationnelle sous-jacente s'est poursuivie jusqu'au début de l'année 2024. Comme vous pouvez vous y attendre, la forte baisse des prix des matières premières et la réduction de la volatilité entraîneront naturellement une baisse des bénéfices par rapport à 2023, à mesure que nous reviendrons à un environnement plus normalisé. Notre performance au cours de l'année écoulée a renforcé notre confiance dans la réalisation de nos ambitions de bénéfices durables à moyen terme et dans la poursuite de la création de valeur pour les actionnaires." Centrica a augmenté son dividende final d'un peu plus d'un tiers, passant de 2,00 à 2,67 pence par action. Le dividende total s'élève à 4,00 pence, soit une augmentation d'un tiers par rapport à 3,00 pence. Centrica a déclaré que le total des retours en espèces aux actionnaires pour 2023 s'élevait à 800 millions de livres sterling. Centrica dispose actuellement d'un programme de rachat d'un milliard de livres sterling, qui s'étend jusqu'en juillet. Depuis mercredi, elle a racheté 727 millions de livres sterling dans le cadre de ce programme.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Close Brothers a prévenu qu'elle ne verserait pas de dividendes pour l'exercice en cours, car elle a mis en garde contre un "impact financier potentiel" découlant de l'enquête de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni sur les accords historiques de commissions de financement automobile. "Bien qu'il n'y ait aucune certitude quant à l'impact financier potentiel de l'examen de la FCA, le conseil d'administration reconnaît la nécessité de prévoir un éventail de résultats possibles. L'une des priorités de longue date du groupe est de maintenir un bilan solide et une approche prudente de la gestion de ses ressources financières. À cette fin, le conseil d'administration considère qu'il est prudent pour le groupe de continuer à renforcer son capital, tout en soutenant ses clients et ses activités", a déclaré la banque d'affaires. Elle a expliqué qu'elle ne verserait aucun dividende pour l'exercice en cours, qui s'achève le 31 juillet, et que le rétablissement des versements pour l'exercice 2025 serait réexaminé une fois que la FCA aurait conclu son enquête. Dans un bref communiqué de presse, la société a déclaré que ses activités "continuaient à bien fonctionner".

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

La société minière BHP a déclaré qu'elle comptabiliserait une charge d'environ 6,00 milliards d'USD dans ses résultats semestriels au 31 décembre. Ces charges concernent la valeur comptable des opérations Nickel West et du projet West Musgrave, ainsi qu'une augmentation de la provision pour la rupture du barrage de Samarco. "L'industrie du nickel de l'Australie occidentale traverse une période d'incertitude et nous prenons des mesures pour faire face aux conditions actuelles du marché. Nous réduisons les coûts d'exploitation de Western Australia Nickel et revoyons nos plans d'investissement pour Nickel West et West Musgrave", a déclaré le PDG Mike Henry. "BHP Brasil, Samarco et Vale continuent de faire progresser les négociations en vue d'un règlement de la plainte du ministère public fédéral et des obligations de l'accord-cadre au Brésil. La Fondation Renova a bien progressé dans ses programmes de réparation et d'indemnisation et plus de 84 % des cas de réinstallation des communautés ont été menés à bien. BHP a expliqué que l'industrie du nickel "est confrontée à des défis" dans le contexte d'une chute brutale des prix. BHP a déclaré qu'elle enregistrerait une dépréciation de 2,5 milliards de dollars après impôts pour Western Australia Nickel et une charge de 3,2 milliards de dollars pour Samarco.

----------

Jet2 a légèrement relevé ses prévisions annuelles. L'entreprise de voyage a déclaré que les réservations à terme étaient solides pour la saison d'hiver 2023/2024. "Les réservations pour février et mars 2024 affichant des tendances similaires à celles des derniers mois, et bénéficiant d'un jour de vol supplémentaire en février et d'une date de Pâques plus précoce, nous resserrons et relevons légèrement nos prévisions pour le bénéfice du groupe avant réévaluation des taux de change et impôts pour l'exercice financier ", a déclaré Jet2. Jet2 s'attend à un bénéfice compris entre 510 et 525 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars, ce qui est supérieur à ses prévisions précédentes de 480 à 520 millions de livres sterling.

----------

South32 a réduit son dividende intérimaire en raison de la chute des bénéfices due à la baisse des prix des matières premières et des volumes de charbon. Pour les six mois se terminant le 31 décembre, le groupe minier diversifié basé à Perth a déclaré que le bénéfice avant impôt était tombé à 66 millions USD, contre 885 millions USD l'année précédente. Le groupe minier a mis en cause l'effondrement des prix des matières premières et la baisse des volumes de charbon métallurgique, alors qu'il a achevé deux mouvements de longwall prévus dans la mine de charbon métallurgique d'Illawarra, en Australie. Pour les six premiers mois, les recettes ont diminué de 15 %, passant de 3,69 milliards USD à 3,13 milliards USD, ce qui a entraîné une baisse du bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, qui est passé de 1,36 milliard USD à 708 millions USD, soit une diminution de près de moitié. South32 a réduit son dividende intérimaire de 4,9 cents à 0,4 cent US. Elle a déclaré avoir décidé d'annuler son rachat d'actions, qui devait expirer le 1er mars. Au cours du premier semestre, le groupe a racheté des actions pour une valeur de 35 millions d'USD.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.