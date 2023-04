Relx soutient ses prévisions annuelles après un bon début d'année

(Alliance News) - Relx PLC a soutenu jeudi ses perspectives annuelles, après avoir connu une croissance dans ses quatre domaines d'activité au cours des premiers mois de 2023.

La société d'information et d'analyse professionnelle basée à Londres a déclaré qu'elle avait commencé l'année "bien" dans les quatre domaines d'activité : Risque ; Scientifique, technique et médical ; Juridique ; et Expositions.

"L'amélioration de la trajectoire de croissance à long terme continue d'être alimentée par le changement continu du panorama des activités vers des outils d'analyse et de décision à plus forte croissance qui offrent une valeur accrue à nos clients dans tous les segments du marché", a déclaré Relx.

Relx a déclaré que ses perspectives pour l'ensemble de l'année restaient inchangées. Elle s'attend à ce que les taux de croissance sous-jacents du chiffre d'affaires et du bénéfice d'exploitation ajusté restent supérieurs aux tendances historiques, entraînant "une nouvelle année de forte croissance" du bénéfice par action ajusté à taux de change constant.

Les actions de Relx étaient en baisse de 0,2 % à 2 637,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.