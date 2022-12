Un nouveau classement de Cirium sur les résultats financiers des compagnies aériennes montre une perte nette pour le secteur de près de 220 milliards de dollars depuis le début de la pandémie

L’analyse par Cirium des résultats du Classement mondial des résultats financiers des groupes de compagnies aériennes pour 2021 et le premier semestre 2022 montre comment le fort déclin des revenus des compagnies aériennes s’est traduit par une perte nette de près de 220 milliards de dollars durant les deux années et demie écoulées depuis le début de la pandémie.

Toute l'ampleur des dommages consécutifs à la pandémie transparaît dans le dernier classement des compagnies aériennes de Cirium. Les recettes des groupes mondiaux de compagnies aériennes ont été divisées par plus de deux en 2020 et, malgré une certaine reprise, ils ont terminé 2021 sur des chiffres en baisse de plus de 40 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Atteignant 500 milliards de dollars, les recettes restent inférieures à ce qu’elles étaient il y a 15 ans.

La plupart des résultats financiers des compagnies aériennes étant connus pour le premier semestre 2022, on observe d'autres signes de reprise par rapport au plus profond de la crise, mais le secteur devrait tout de même enregistrer une nouvelle perte pour l’année 2022.

Jeremy Bowen, PDG de Cirium, a déclaré : « C’est un signe positif que le déficit net se réduit sur douze mois. En 2020, la baisse des recettes s’est traduite par des pertes nettes de 160 milliards de dollars, une somme à laquelle se sont ajoutés 42 milliards de dollars l'an dernier et 15 milliards de dollars au premier semestre de cette année.

« Si les pertes jusqu'à maintenant cette année ne constituent pas un ajout substantiel, cela met le transport aérien face à une perte nette globale de près de 220 milliards de dollars depuis le début de 2020. Cependant, si l'on suppose que le secteur ne fera pas face à d’autres chocs, il est possible que celui-ci atteigne le seuil de rentabilité au deuxième semestre de l’année, mené par les groupes américains et européens. »

La demande a connu une reprise, avec des revenus mondiaux en hausse de 70 % au premier semestre 2022, mettant le total à moins de 20 % des niveaux de 2019.

Le Classement mondial des résultats financiers des groupes de compagnies aériennes de Cirium pour le premier semestre 2022 montre que les progrès les plus importants ont été réalisés par les transporteurs nord-américains, alors qu’ils enregistraient une hausse de 5 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie et sont revenus à un modeste bénéfice d'exploitation.

Delta Air Lines revient à la première place du classement en termes de revenus cette année, ceux-ci revenant pratiquement aux niveaux d'avant la pandémie. L’entreprise de fret aérien Federal Express (FedEx) se retrouve de justesse en deuxième place, elle était première pendant toute la pandémie en raison d’un solide marché mondial du fret aérien, favorisé par une demande croissante pour les équipements de protection personnelle et le commerce en ligne.

Les premiers résultats pour le trimestre clos en septembre montrent que les six plus importants transporteurs américains affichent à présent des revenus records et un bénéfice net global pour les neuf premiers mois de l’année, mettant le secteur sur la voie d’un modeste profit pour l’année si les tendances se maintiennent.

Les principaux groupes de compagnies aériennes européens comme Lufthansa ont également enregistré une forte reprise de leurs recettes semestrielles, suite à la levée des restrictions sur les voyages début 2022, qui a déclenché une vague de demandes des passagers.

Le trafic en Europe de l’Ouest s’est établi à environ 95 % des niveaux d'avant la pandémie depuis le milieu de l’année, augmentant les recettes et faisant revenir les plus grands groupes à la rentabilité durant le trimestre clos en septembre.

En revanche, la région Asie-Pacifique a été à la peine, en grande partie en raison des confinements continus liés à la COVID-19 en Chine. Les compagnies aériennes chinoises ont enregistré une baisse de 35 % de leurs recettes et une perte nette de près de 10 milliards de dollars au premier semestre 2022, un chiffre supérieur à chacune des deux années précédentes. Les résultats depuis le début du deuxième semestre de l’année semblent indiquer un creusement de ce déficit. Il est possible que cela soit compensé en partie par les compagnies aériennes dans le reste de la région mais, d’après les performances actuelles, il est probable que ce ne soit pas suffisant pour contrer le déficit venant de Chine.

Classement Groupe de compagnies aériennes Pays Recettes (millions $) Variation (%) Résultat d’exploitation Marge d’exploitation (%) Résultat net Marge nette (%) 2022 2019 2022 22 v 21 22 v 19 2022 2022 2021 2020 2019 2022 2022 2021 2020 2019 1 1 Delta Air Lines États-Unis 23.172 105 % 1 % 736 3 % -5 % -52 % 14 % -205 -1 % -5 % -62 % 9 % 2 5 FedEx États-Unis 23.072 8 % 23 % 1.599 7 % 7 % 2 % 6 % 1.402 6 % 7 % 3 % 6 % 3 2 American Airlines États-Unis 22.321 94 % -1 % -706 -3 % -8 % -50 % 7 % -1.159 -5 % -11 % -42 % 4 % 4 3 United Airlines États-Unis 19.678 126 % -6 % -498 -3 % -19 % -28 % 9 % -1.048 -5 % -21 % -35 % 6 % 5 4 Lufthansa Allemagne 16.107 108 % -23 % -215 -1 % -29 % -31 % 2 % -353 -2 % -28 % -39 % -1 %

Si le secteur parvient à contenir sa perte nette pour l’année complète dans une fourchette de 10 à 15 milliards de dollars, il est utile de rappeler que c’est tout de même l’équivalent des pertes annuelles du secteur il y a 20 ans, au lendemain de la crise qui a suivi les attaques du 11 septembre.

