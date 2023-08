Remark Holdings, Inc. est une société de portefeuille. La société est engagée dans une activité technologique mondiale diversifiée avec l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse de données, ainsi qu'un portefeuille de propriétés de médias numériques. Sa plateforme logicielle de données et d'IA est développée pour fournir des produits de vision par ordinateur basés sur l'IA, des appareils informatiques et des solutions logicielles en tant que service pour les entreprises dans de nombreux secteurs. L'objectif principal de l'entreprise est de promouvoir et de faciliter la sécurité de ses clients et de leurs clients par le biais de sa plateforme Smart Safety Platform (SSP). La société personnalise et vend ses produits et solutions de vision par ordinateur basés sur l'IA, y compris la SSP, à des clients des marchés de la vente au détail, de la construction, de la sécurité publique, de la sécurité sur le lieu de travail et du secteur public. Elle a également développé des versions de ses solutions pour les marchés du transport et de l'énergie. Ses technologies comprennent des applications logicielles conçues pour fonctionner sur des fournisseurs d'hébergement en nuage tiers.

Secteur Logiciels