Remedium Lifecare Limited est une société pharmaceutique basée en Inde. L'entreprise est alignée sur deux secteurs d'activité verticaux : Les produits et les services. L'activité Produits comprend le commerce et la vente d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et d'intermédiaires aux acteurs pharmaceutiques innovants et génériques sur les marchés nationaux et internationaux, y compris les marchés réglementés. Elle est engagée dans le commerce d'intermédiaires pharmaceutiques avancés, d'API et d'autres produits pharmaceutiques utilisés, tels que l'alcool iso-propylique, le cyclohexane, l'amine di-iso-propylique, l'acétate d'éthyle, l'hydrate d'hydrazine, le chlorure de méthylène, la poudre de carbonate de potassium, le bicarbonate de sodium, les paillettes d'hydroxyde de potassium, le chlorure de sodium, le carbonate de sodium (carbonate de soude), l'acide amino isophtalique, l'oxyde de tellure(IV), le réactif de Grignard, la poudre de sélénium métal et l'iodure de triméthyle sulfoxonium (TMSI). Elle participe à la fabrication de divers IPA, tels que l'atorvastatine calcique (amorphe) et le chlorhydrate de citalopram.

Secteur Produits pharmaceutiques