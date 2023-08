Remitly Global Inc. est un fournisseur de services financiers numériques pour les immigrants. La société sert des clients qui sont principalement des immigrants de pays en développement qui se sont éloignés de leur famille pour chercher de nouvelles opportunités. La société propose des services via son application mobile pour les transferts de fonds transfrontaliers. Elle fournit un processus de bout en bout à partir du moment où un client connecte ses informations bancaires à l'application, il peut envoyer de l'argent chez lui en quelques minutes. Ses clients et leurs familles peuvent également suivre l'état de leurs transactions en temps réel. Les caractéristiques de la société comprennent l'expérience numérique, le processus d'embarquement, le portail centralisé pour la gestion des comptes et le support client. Elle a conclu des partenariats avec diverses banques, telles que Barclays, Chase, HSBC et Wells Fargo, ainsi qu'avec d'autres prestataires de services de paiement internationaux, dont Visa.