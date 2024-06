Remitly Global, Inc. est un fournisseur de services financiers numériques pour les immigrants et leurs familles dans plus de 170 pays à travers le monde. L'entreprise aide ses clients à envoyer de l'argent à l'étranger en tirant parti des canaux numériques et en prenant en charge les transmissions transfrontalières dans le monde entier. La plateforme technologique de l'entreprise est conçue pour offrir des expériences localisées aux consommateurs, permet un réseau solide d'intégrations de partenaires et utilise les données pour optimiser les performances de l'entreprise. La société fournit un produit numérique de transfert de fonds transfrontalier accessible via son application mobile ou le Web. Elle offre une suite de produits centrés sur le mobile, un réseau mondial, une expertise en localisation à grande échelle et une approche axée sur les données. Son application mobile pour les transferts de fonds transfrontaliers offre un processus de bout en bout facile à utiliser. Son réseau mondial de partenariats de financement et de décaissement lui permet d'effectuer des transferts d'argent dans plus de 5 000 couloirs sans avoir à déployer des opérations locales dans chaque pays.

Indices liés Russell 2000