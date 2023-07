REMSleep Holdings, Inc. est une société de technologie médicale. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions pour les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil. Son interface CPAP DeltaWave (le DeltaWave) est un appareil destiné à traiter les patients souffrant d'apnée du sommeil. Le produit DeltaWave, en instance de brevet, est une interface de type oreiller nasal dont les caractéristiques de débit d'air permettent aux patients souffrant d'apnée du sommeil de respirer normalement. Son produit est fabriqué par des fabricants de moules. Les moules sont fabriqués en Chine. Son marché cible comprend les distributeurs de produits du sommeil qui distribuent son produit, les revendeurs de soins à domicile, les laboratoires privés du sommeil, les utilisateurs finaux du produit, les médecins, en particulier les médecins du sommeil, les groupes médicaux, les hôpitaux et les associations médicales, telles que l'American Academy of Sleep Medicine (Académie américaine de médecine du sommeil) et l'American Sleep Association (Association américaine du sommeil).