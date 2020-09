Rémy Cointreau : Pas de retournement en vue 24/09/2020 | 09:12 achat En cours

Cours d'entrée : 151.3€ | Objectif : 166.1€ | Stop : 143.8€ | Potentiel : 9.78% Le titre Rémy Cointreau présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 166.1 €. Points forts La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 115.2 EUR.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 166.28 EUR.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 153.6 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 67.62 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Distillateurs et viniculteurs Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. RÉMY COINTREAU 39.18% 8 875 DIAGEO PLC -21.50% 74 853 PERNOD RICARD -14.96% 41 469 BROWN-FORMAN CORPORATION 12.65% 34 802 THAI BEVERAGE -33.71% 10 815 FEVERTREE DRINKS PLC 9.89% 3 418 EMPERADOR INC. 37.31% 3 228 HITEJINRO CO., LTD. 20.34% 2 042 RADICO KHAITAN LIMITED 32.37% 753 MGP INGREDIENTS, INC. -19.34% 652 STOCK SPIRITS GROUP PLC -5.38% 494

Données financières EUR USD CA 2021 981 M 1 143 M - Résultat net 2021 119 M 139 M - Dette nette 2021 451 M 526 M - PER 2021 67,6x Rendement 2021 0,79% Capitalisation 7 597 M 8 875 M - VE / CA 2021 8,21x VE / CA 2022 7,31x Nbr Employés - Flottant 42,0% Prochain événement sur RÉMY COINTREAU 26/11/20 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 112,96 € Dernier Cours de Cloture 152,40 € Ecart / Objectif Haut 4,99% Ecart / Objectif Moyen -25,9% Ecart / Objectif Bas -43,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Eric Vallat Chief Executive Officer Marc Hériard-Dubreuil Chairman Patrick Marchand Operations Director Luca Calogero Pietro Marotta Chief Financial Officer Jacques-Étienne de T'Serclaes Independent Director