RÉMY COINTREAU : Barclays dégrade sa recommandation

Le 14 septembre 2023 à 15:08

Barclays dégrade sa recommandation sur Rémy Cointreau directement de 'surpondérer' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours ramené de 220 à 128 euros, dans une note consacrée au groupe et à son pair Pernod Ricard, lui aussi dégradé à 'sous-pondérer'.



Dans le résumé de sa note, le broker met en avant que 'la Chine a bénéficié du dividende démographique au cours des 20 dernières années, lorsque la population consommatrice clé des 25 à 45 ans a atteint son apogée'.



Or, Barclays souligne que cette cohorte de population est maintenant en déclin, 'ce qui, conjugué à une croissance économique plus lente, entraînera probablement un ralentissement des spiritueux haut de gamme'.



