Rémy Cointreau : Barclays relève son objectif de cours

Barclays a relevé vendredi son objectif de cours sur Rémy Cointreau, qu'il fait passer de 170 à 175 euros, avant la parution du chiffre d'affaires de premier semestre 2021-2022 du groupe de spiritueux, prévue le 22 octobre prochain.



Dans une note de recherche, la banque britannique - qui affiche une recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre' - dit s'attendre à ce que les courants favorables dont bénéficie le groupe français se poursuivent.



'Nous nous attendons à une publication solide qui sera l'occasion pour la société de mettre en avant des tendances robustes en Chine et aux Etats-Unis, avec une premiumisation toujours à l'oeuvre dans le 'on-trade' (ventes dans les bars, hôtels et restaurants, NDLR) comme dans le 'off-trade (consommation à la maison, NDLR)', explique Barclays.



Suite à ces commentaires, l'action Rémy Cointreau progressait d'environ 0,4% vendredi, surperformant un indice SBF 120 en repli de 0,4%.



