Rémy Cointreau : Credit Suisse réduit son objectif de cours

Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Rémy Cointreau tout en abaissant son objectif de cours de 200 à 190 euros, 'étant donnés de plus grands résultats et bouleversements de sentiments' dans d'autres titres de sa couverture.



Le broker reconnait des perspectives positives pour l'exercice 2023, avec 'des dynamiques sous-jacentes fortes aux Etats-Unis et en Europe, de faibles niveaux de stocks et de fortes hausses de prix soutenant une croissance à deux chiffres des revenus et des résultats'.



'La Chine va impacter négativement le premier trimestre, mais rebondira probablement rapidement au vu des signes de dépenses de revanche', poursuit Credit Suisse, qui rehausse de 2% son attente de BPA 2023 pour le groupe de spiritueux.



