Rémy Cointreau : Credit Suisse reste à sous-performance

Credit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' sur Rémy Cointreau avec un objectif de cours de 190 euros, dans l'attente du point d'activité de la maison française de vins et spiritueux pour son premier trimestre comptable.



Le broker prévoit un chiffre d'affaires organique en hausse de +23% (contre un consensus actuel de +16,5%), anticipant 'de fortes tendances sous-jacentes aux États-Unis et en zone EMEA ayant plus de compensé la faiblesse de la Chine due aux confinements en avril/mai'.



Pour l'exercice en cours, Credit Suisse remonte ses attentes de chiffre d'affaires/EBIT organique à +11,5/15%, ainsi que ses estimations de BPA de +3/4 % 'en raison des effets de change translationnels liés à une nouvelle faiblesse de l'euro'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.