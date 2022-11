Rémy Cointreau : Credit Suisse reste à sous-performance

Credit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 155 euros sur Rémy Cointreau, considérant que 'bien que le dossier à long terme soit attractif', il lui apparait peu intéressant à court terme.



Le broker pointe notamment une visibilité sur la Chine faible pendant la période clé de vente du Nouvel An chinois à la suite de confinements accrus, et il considère que la valorisation par rapport aux pairs n'est pas encore suffisamment attrayante.



Credit Suisse souligne en effet que le titre se traite sur un PE 2023 de 26 fois, soit une prime d'environ 35% par rapport à ses pairs Diageo et Pernod Ricard, contre seulement 20-30% historiquement en période de newsflow négatif.



