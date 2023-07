RÉMY COINTREAU : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

Aujourd'hui à 09:52 Partager

Oddo BHF reste à 'sous-performance' sur Rémy Cointreau avec un objectif de cours abaissé de 135 à 131 euros, pointant un rapport du BNIC selon lequel 'le retour à la croissance du marché du cognac n'est prévu que pour début 2024 et sous certaines conditions'.



'L'ajustement du consensus sur la topline pourrait se poursuivre après la publication du CA du premier trimestre 2023/24 (25/07/2023) et ouvrir le débat sur la guidance de stabilité de la marge opérationnelle en données comparables', prévient l'analyste.



'A plus long terme, le groupe pourrait perdre toute son avance sur le plan stratégique 2030, ce qui est reflété dans notre estimation de CA que nous abaissons à -4% en comparable sur 2023/24 contre un consensus à -0,7%', poursuit-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.