Rémy Cointreau : Oddo BHF rehausse sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Rémy Cointreau, mais avec un objectif de cours rehaussé de 105 à 134 euros, suite à l'intégration du plan 2030 du groupe de vins et spiritueux, ainsi qu'à la mise à jour des données de marché.



Le bureau d'études met toutefois en avant la faiblesse relative de la sanction qui a suivi l'annonce de la guidance 2023/24 et le potentiel de poursuite de révision en baisse du consensus (jusqu'à -5% selon lui) après la publication des résultats annuels le 1er juin.



'Nous sommes confiants sur le long terme, mais beaucoup moins sur le momentum des 12 prochains mois. En effet, la normalisation en cours pourrait être plus négative qu'anticipé et réduire l'avance de 2,5 ans prise sur le plan 2030 au niveau du CA organique', juge-t-il.



