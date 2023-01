Rémy Cointreau : Stifel ajuste son objectif de cours

Tout en réitérant sa recommandation 'achat' sur Rémy Cointreau, considérant qu'un 'point d'entrée attractif autorise de la patience', Stifel ajuste son objectif de cours de 200 à 197 euros pour tenir compte d'un affaiblissement du dollar.



Le broker prévoit l'annonce, le 27 janvier, d'un déclin d'environ 6% des ventes organiques au troisième trimestre comptable, entrainé par le cognac aux Etats-Unis du fait du réalignement en cours des ventes et d'une base de comparaison forte.



'L'entreprise dispose de la plus forte exposition à la Chine au sein de nos principaux pairs européens, ce qui devrait enfin payer en dépit des perturbations qui résultent du revirement de politique sur le zéro Covid', note-t-il cependant.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.