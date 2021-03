Rémy Cointreau : Jefferies reste à 'sous-performance'

Jefferies réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Rémy Cointreau avec un objectif de cours ajusté de 125 à 130 euros, le broker voyant 'des perspectives à moyen terme favorables, mais une valorisation chère' pour le groupe de spiritueux.



'Avec environ 90% de bénéfices réalisés dans les spiritueux bruns, Rémy est bien positionné pour profiter des tendances de catégories favorables et des tendances prix / mix positives', estime le broker dans sa note.



'Cependant, à 41,6 fois le BPA attendu pour l'année calendaire 2022, nous voyons les bonnes nouvelles intégrées dans le cours de Bourse, et nous préférons investir dans les noms de spiritueux moins chers Diageo et Pernod Ricard', ajoute-t-il.



