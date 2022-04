Centaures de l'Environnement : la Maison Rémy Martin récompense ses partenaires viticulteurs certifiés HVE

L'engagement de la Maison Rémy Martin

En 2012, les Domaines Rémy Martin furent une des premières entreprises de France à obtenir la certification Haute Valeur Environnementale. Depuis 2007, la Maison Rémy Martin privilégie la viticulture raisonnée et les pratiques agroécologiques pour trouver un équilibre entre la préservation de la qualité des eaux-de-vie, le respect du terroir et le maintien de la rentabilité économique des exploitations.

C'est dans cette optique que la Maison a créé en 2018 les Centaures de l'Environnement, décernés aux viticulteurs membres de l'Alliance Fine Champagne, sa coopérative associée, qui atteignent le niveau 3 de la certification Haute Valeur Environnementale.

La 5ème cérémonie des Centaures de l'Environnement

Pour la première fois depuis trois ans, la maison Rémy Martin et l'Alliance Fine Champagne ont pu organiser la cérémonie des Centaures de l'Environnement en présence des 32 partenaires viticulteurs certifiés Haute Valeur Environnementale en 2021, accompagnés de tous les certifiés de 2019 et 2020. L'occasion de poser pour une grande photo de famille avec les 129 certifiés réunis.

Jean-Philippe Hecquet, Directeur Général de la Maison Rémy Martin, a réitéré le fort engagement de la Maison en faveur de l'environnement :

« Nos terroirs sont au cœur de la stratégie RSE du Groupe Rémy Cointreau et de la Maison Rémy Martin. Notre préoccupation première est de les préserver pour ainsi perpétuer nos métiers, nos savoir-faire, nos cognacs d'exception. La démarche de certification environnementale - initialisée en 2007 et couronnée par la certification des Domaines Rémy Martin en 2012 comme la première exploitation en Charente - est une des pierres angulaires de l'engagement de la Maison. Lequel, incarné dans L'Exception Durable, définit et symbolise nos convictions au quotidien ».

« Quel plaisir de se retrouver tous ensemble ! Nous poursuivons nos efforts, et réaffirmons nos objectifs car la certification environnementale est la voie pour assurer la préservation de nos terroirs de Grande et de Petite Champagne et écrire les solutions de demain. Bravo et merci à toutes et à tous pour votre engagement ! Grâce aux efforts de chacun, nous mènerons à bien nos objectifs, nous le ferons pas à pas, et surtout ensemble » a rappelé Baptiste Loiseau, Maître de Chai et Directeur des Produits et des Domaines Rémy Martin.

La voie de la certification environnementale évolue constamment mais l'objectif final reste inchangé : 100% des surfaces partenaires certifiées HVE/CEC en 2028.