La valeur du jour à Paris REMY COINTREAU : la qualité au prix fort

Cognac mis à part, Rémy Cointreau partage un autre point commun avec Pernod Ricard. Le propriétaire de la célèbre cuvée Louis XIII a tendance à baisser en Bourse après une publication solide ou tout du moins meilleure que prévu. Aujourd'hui, il n'échappe à la règle, son titre cédant 1,26% à 149 euros. Plus encore que le numéro deux mondial du secteur, la maison de Charentes est jugée trop chère. Dans une note publiée ce matin, Jefferies observe que l'action évolue sur des multiples de 50 fois ses résultats attendus cette année, contre 24 fois pour le secteur des biens de consommation courante.



Un point de vue partagé par UBS qui souligne que l'action se traite 42 fois ses bénéfices estimés en 2023, contre un multiple de 23 fois pour le secteur des biens de consommation courante et de 33 fois pour le luxe. Aussi, Rémy Cointreau jouit d'une prime de 90% sur les biens de consommation courante et de 30% sur le luxe,... Mais cela a toujours été ainsi, reconnaît le broker. Dans ce cadre, il maintient son opinion Neutre et son objectif de cours de 150 euros.



Jefferies, lui, reste à Sous-performance avec un objectif de cours de 115 euros en dépit des qualités indéniables d'un groupe exposé à 90% au prometteur marché de l'alcool brun.



Ce matin, Rémy Cointreau a donc dévoilé des résultats semestriels supérieurs aux attentes et des prévisions encourageantes.



Le producteur d'eau-de-vie a réalisé sur la période de six mois close fin septembre un résultat net part du groupe de 65,2 millions d'euros, en repli de 23%.



Le résultat opérationnel courant s'établit à 106,2 millions, en baisse de 23,2% et de 22,5% en organique. Le mois dernier, le groupe anticipait une baisse organique de 25% à 30%. Le consensus, lui, tablait sur 101,1 millions. La marge opérationnelle courante ressort à 24,7%, en baisse limitée de 1,7 point. Rémy Cointreau est parvenu à contrôler ses coûts plus drastiquement qu'attendu, notamment au niveau de sa structure et du marketing.



Le chiffre d'affaires, déjà publié a atteint 430,8 millions, en repli de 17,8% en publié et de 16,4% en organique (à devises et périmètre constants), dans un contexte de pandémie mondiale.



En termes de perspectives, Rémy Cointreau affiche sa confiance quant à sa capacité à sortir renforcé de cette crise.



Au terme de ce premier semestre, le groupe continue d'anticiper une vraie reprise au second semestre, portée par les Etats-Unis et la Chine continentale. Ainsi, pour l'année fiscale 2020/21, Rémy Cointreau prévoit une croissance organique positive de son résultat opérationnel courant.