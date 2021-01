La valeur du jour à Paris REMY COINTREAU : une vague salvatrice

Rémy Cointreau gagne 0,8% à 147,2 euros, soutenu par un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Sur la période clef des fêtes de fin d'année, le numéro deux français a vu ses ventes rebondir de 25,1% en organique à 350 millions d'euros. Les analystes tablaient en moyenne sur 314 millions, un chiffre en hausse de 14,3% après -4% au deuxième trimestre et -33,2% au premier. Frappé de plein fouet par les confinements du premier semestre, le groupe charentais a bénéficié à plein d'un effet rattrapage.



Déconfinés, Chinois et Américains se sont de nouveau rués sur la précieuse eau-de-vie des Charentes. Les ventes de cognac, la principale activité du groupe et la plus rentable, ont bondi de 33,1% en organique à 267 millions.



La division Liqueurs & Spiritueux retrouve également une vraie croissance (+6,2% en organique), portée par les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume Uni. De manière générale, les ventes restent pénalisées par leur exposition notable au canal on-trade (notamment en Europe).



Sur neuf mois, le chiffre d'affaires du groupe charentais s'élèvent à 780,9 millions, en baisse de 4,1% de 1,6% en organique (contre -33,2% au premier trimestre et -4% au deuxième trimestre).

Dans un contexte sanitaire, économique et géopolitique toujours incertain, Rémy Cointreau reste confiant quant à sa capacité à sortir renforcé de cette crise.



Ainsi, au terme des neuf premiers mois, le groupe réitère, avec confiance, ses objectifs annuels 2020/2021. Il anticipe, comme prévu, une croissance organique soutenue de ses ventes au quatrième trimestre, moins forte cependant qu'au troisième, reflet de la volonté du groupe de maîtriser ses stocks stratégiques.

Rémy Cointreau maintient également sa prévision d'une croissance organique positive de son résultat opérationnel courant 2020/2021.



Le groupe familial ajoute toutefois que cette performance sera modérée par des effets devises et périmètre défavorables à hauteur de - 8 millions et de - 2 millions respectivement. "Le consensus intègre un résultat opérationnel courant de 214 millions en 2020/2021 (vs 215 millions en 2019/2020)", indique Invest Securities dans une note.